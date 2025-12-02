82.76% -1.2
сегодня 17:07
общество

В Новосибирской области открылась Школа креативных индустрий для подростков

Фото: официальная страница Правительства Новосибирской области
В наукограде Кольцово начала работу новая школа, где подростки смогут обучаться анимации, 3D-графике, дизайну и другим современным творческим профессиям. Об этом сообщили на официальной странице правительства Новосибирской области.

На базе муниципальной детской школы искусств школьников от 11 до 18 лет обучают современным творческим специальностям. В программу входят занятия по анимации, 3D-графике, дизайну, фото- и видеопроизводству, а также звукорежиссуре. Сейчас в школе обучаются 80 подростков, а в следующем году планируется увеличить набор до 160 учеников.

Проект реализован при поддержке правительства Новосибирской области в рамках госпрограммы «Развитие культуры». Это уже третья школа подобного формата в регионе, следующая откроется в 2026 году на базе театрального института в Новосибирске.

Александра Провоторова
журналист

