вчера 23:45
общество

В общественной приемной Губернатора Новосибирской области проведут «прямую телефонную линию»

Фото: ru.freepik.com
4 декабря 2025 года в общественной приёмной губернатора Новосибирской области с 10:00 до 12:00 пройдёт «прямая телефонная линия» по вопросам социальной поддержки и медицинского обеспечения людей с ограниченными возможностями. Жители региона смогут бесплатно позвонить по номеру 8‑800‑101‑84‑73 и получить консультации.

Как сообщили в региональной администрации, мероприятие будет посвящено мерам социальной поддержки, пенсионному обеспечению, вопросам трудовой занятости, реабилитации и медицинскому обслуживанию инвалидов.

В консультациях примут участие специалисты министерства труда и социального развития Новосибирской области, министерства здравоохранения региона, а также представители Главного бюро медико‑социальной экспертизы по Новосибирской области, подведомственного Министерству труда и социальной защиты РФ. Кроме того, к работе подключатся сотрудники Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области.

Организаторы отмечают, что формат «прямой линии» позволит жителям напрямую задать вопросы профильным ведомствам и получить разъяснения по интересующим темам, не выходя из дома.

Александра Моисеева
Журналист

