Защита осуждённого экс-министра ЖКХ НСО Архипова намерена обжаловать приговор

Защита бывшего министр ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова намерена оспорить приговор через суд кассационной инстанции.

Ранее суд назначил наказание Архипову – полтора года колонии, но с учётом проведенного в СИЗО времени в этой части он был освобождён от наказания. Также ему запрещено работать в госорганах или на муниципальной службе также в течение полутора лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Кречетова, уже подана кассационная жалоба.

Суть обвинения была связана с регоператором по ТКО «Экология-Новосибирск». По версии следствия, неправомерные действия экс-министра привели к тому, что в областной бюджет не поступило 220 млн рублей, которые должна была выплатить компания за неисполнение контракта.

Ещё одно дело о превышении полномочий, было связано с выделением 10 млн рублей бюджетных средств компании, не прошедшей конкурс. По нему Архипов был освобождён от наказания из-за истечения срока давности.