сегодня
03 декабря, 09:40
пробки
4/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня 07:53
общество

Автопарк дорожной техники Новосибирска пополнится на 59 единиц

Фото: тг-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева
Городской парк дорожной техники в Новосибирске продолжает обновляться. Как сообщили в пресс-службе мэрии города в 2025 году уже доставлено 40 машин, ещё 19 прибудут в декабре.

По словам мэра города Максима Кудрявцева, в этом на обновление городского парка из областного и муниципального бюджетов направлено свыше 500 миллионов рублей. В прошлом году Новосибирск приобрёл 116 единиц дорожной техники. Таким образом, за два года город закупил 175 машин.

В настоящее время идёт процесс приёмки поступившего оборудования с обязательной проверкой его соответствия техническим условиям. Часть техники, включая бульдозер, заливщики швов и разметочную машину, уже введена в эксплуатацию. Более 30 единиц, таких как погрузчики и самосвалы, проходят завершающий этап проверки. Вторая партия будет включать снегопогрузчики, подметально-уборочные машины, эвакуаторы, комбинированную илососно-каналопромывочную машину.

Целью закупок является повышение качества круглогодичного содержания дорожной сети, обеспечение безопасности и чистоты на улицах города.

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
