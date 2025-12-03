82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 09:40
пробки
4/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 09:40
пробки
4/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня 08:18
общество

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильём многодетной семьи из Новосибирска

Фото: ru.freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению многодетной семьи из Новосибирска, которая уже два года не может получить положенное жильё.

Супруги воспитывают восемь детей и с 2023 года стоят в очереди на предоставление квартиры, но благоустроенное жильё им так и не выделили. Предложенной единовременной выплаты для покупки квартиры недостаточно, а обращения в различные инстанции результата не дали. Проблему уже поднимали в СМИ.

После очередного обращения СУ СК по Новосибирской области начало процессуальную проверку. Руководителю управления Евгению Долгалеву поручено представить промежуточные результаты.

Ход проверки находится на контроле центрального аппарата СК.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.