Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильём многодетной семьи из Новосибирска

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению многодетной семьи из Новосибирска, которая уже два года не может получить положенное жильё.

Супруги воспитывают восемь детей и с 2023 года стоят в очереди на предоставление квартиры, но благоустроенное жильё им так и не выделили. Предложенной единовременной выплаты для покупки квартиры недостаточно, а обращения в различные инстанции результата не дали. Проблему уже поднимали в СМИ.

После очередного обращения СУ СК по Новосибирской области начало процессуальную проверку. Руководителю управления Евгению Долгалеву поручено представить промежуточные результаты.

Ход проверки находится на контроле центрального аппарата СК.