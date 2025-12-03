82.76% -1.2
общество

Число новых случаев ВИЧ в Новосибирской области уменьшилось почти вдвое за три года

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Новосибирской области демонстрирует значительное улучшение. Согласно официальной статистике, приведённой в официальном Telegram-канале регионального Минздрава, количество впервые выявленных случаев снизилось с 1257 в 2023 году до 771 в 2025-м. В 2024 году в области было выявлено 995 случаев.

Как пояснил главный специалист по ВИЧ-инфекции министерства Дмитрий Капустин, снижению заболеваемости способствовали масштабная профилактическая работа в течение последних пяти лет.

В регионе развита система доступного тестирования, включающая работу тест-мобилей и обследование пациентов при поступлении в стационары. Также отмечается, что более 90% людей, живущих с вирусом, получают необходимую антиретровирусную терапию.

