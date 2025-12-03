Губернатор призвал новосибирцев поучаствовать в новогоднем украшении города

Глава региона Андрей Травников осмотрел праздничное оформление центра Новосибирска — Первомайского и Театрального скверов, а также улицы Ленина. Он отметил, что город начал подготовку к Новому году: витрины, здания и общественные пространства украшают компании, учреждения и мэрия. По его словам, в этом году к оформлению подключились новые федеральные партнёры, что позволит создать дополнительные объекты. Он выразил уверенность, что жители активно примут участие в благоустройстве, ведь впереди ещё достаточно времени.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что главная задача — подарить горожанам праздничное настроение. Традиционно оформлены ключевые локации города, а улица Ленина вновь стала пешеходной. Почти завершены работы по монтажу иллюминации, в которых участвует социально ответственный бизнес. Планируется установка фотозон, арт-объектов и елей во всех районах, сопровождаемых праздничной музыкой.

На улице Ленина появились световой потолок, арка, шары, ели и инсталляции «Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов». В Театральном сквере открыта главная ёлка в русском стиле, установлены световые арки и украшения. В Первомайском — светодиодный фонтан, тоннели, шары и снежинки. Праздничные пространства будут работать до 31 января 2026 года, демонтаж начнётся 1 февраля.