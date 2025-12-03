Новогодние праздники-2026: как будем отдыхать

Россияне уже планируют, как проведут новогодние каникулы в 2026 году.

Официальные выходные начинаются с 1 января и продлятся несколько дней, чтобы граждане могли спокойно отметить праздник и отдохнуть.

По данным правительства, Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом выходные дни распределены так, чтобы жители страны могли максимально удобно провести время с семьёй, друзьями или отправиться в путешествия.

Особенности графика: если праздничный день совпадает с выходным, то он переносится на будний день. Это правило действует, чтобы россияне не теряли полноценный отдых и могли планировать праздничные мероприятия заранее.

Для многих россиян новогодние праздники — это возможность сочетать отдых с культурными событиями, поездками и встречами с близкими. Муниципальные учреждения, театры, музеи и парки традиционно готовят специальные программы, концерты и выставки, чтобы сделать зимние каникулы яркими и запоминающимися.

Планирование отдыха заранее помогает не только сохранить праздничное настроение, но и избежать накладок с рабочими делами после праздников. Новогодние каникулы — один из самых долгих и любимых периодов в году, который позволяет восстановить силы перед началом нового года.