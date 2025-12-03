82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 21:59
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 21:59
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
сегодня 19:40
общество

Новосибирский адвокат объяснил новосибирцам схему «эффект Долиной» с квартирами

Фото: Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске адвокат Константин Зиновьев в комментарии для издания «Горсайт» описал механизм мошеннической схемы, которую в соцсетях называют «эффект Долиной».

Речь идёт о ситуации, когда продавец квартиры после совершения сделки пытается оспорить её в суде и вернуть себе имущество, а покупатель при этом рискует остаться без выплаченных средств.

Эксперт напомнил, что по закону признание сделки недействительной обычно влечёт двустороннюю реституцию: покупателю возвращаются деньги, а продавцу — квартира. Но он отметил, что в деле, связанном с певицей Ларисой Долиной, материалы рассматривались в закрытом режиме, и суд применил односторонний порядок — недвижимость вернули прежнему владельцу, а судьба денег зависит от расследования уголовного дела о мошенничестве.

Зиновьев подчеркнул, что для снижения рисков важно подтверждать все расчёты документально: проводить платежи через банк, не передавать крупные суммы наличными без расписок. В аналогичных случаях, как правило, ущерб впоследствии взыскивается с мошенников в рамках гражданского иска в уголовном процессе.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.