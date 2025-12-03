Опальный лидер новосибирских пенсионеров Кожемякин возобновил голодовку до смерти

Бывший лидер новосибирского отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин рассказал Сиб.фм, что с 4 декабря возобновит голодовку, на этот раз полностью отказавшись от пищи и воды.

"Голодовку я намерен держать до самой смерти. Надеюсь, до этого не дойдет, но готов ко всему" , — отметил Кожемякин в разговоре с Сиб.фм.

Политик протестует против распределения депутатских мандатов и руководства партии.

«На 12-й день предыдущей голодовки моё здоровье было подорвано, развился парез ног, и я с трудом передвигаюсь. Тем не менее я считаю необходимым продолжить политическую борьбу за справедливость», — заявил Кожемякин.

Он требует передачи мандатов депутатов Заксобрания НСО Александру Аверкину и Владимиру Ворожцову, а также отставки председателя партии Эдуарда Праздникова и Сергея Бушмакина. По словам политика, Аверкин и Ворожцов не участвовали в избирательной кампании 2025 года и «не имеют права занимать должность депутата»

Эдуард Кожемякин также предложил новую идеологическую платформу партии -«Социальная Партия Российской Федерации», ориентированную на защиту пенсионеров, инвалидов, многодетных и малоимущих семей.