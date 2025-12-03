Почти 2 тысячи водителей без прав поймали в Новосибирской области

В Новосибирской области с начала года выявлено 1 985 административных правонарушений, связанных с нарушением статьи 12.7 КоАП РФ «Управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления». Статистику озвучили 3 декабря в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Подавляющее большинство случаев – 1 707 – это вождение лицами, не имеющими права управления. За подобное нарушение законодательством предусмотрен штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

226 человек были пойманы за рулём после лишения прав. Им грозит до 15 суток ареста или штраф от 50 000 до 100 000 рублей.

В 20 случаях владельцы машин передали управление лицу, не имеющему или лишённому прав, повторно. Штраф для них составляет 30 000 рублей.

32 водителя управляли транспортными средствами, не подлежащими регистрации. Наказание – штраф от 500 до 800 рублей.

В Госавтоинспекции напоминают, что вождение требует специальной подготовки, а водитель без прав – это источник повышенной опасности на дороге для всех участников движения.