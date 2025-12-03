Правило нулевого дохода: чего ждать в 2026 году?

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения, касающиеся правила нулевого дохода при назначении ежемесячного пособия на детей.

Новые нормы затрагивают семьи с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности.

Система выплаты пособий предусматривает комплексную оценку нуждаемости: трудоспособные взрослые члены семьи должны иметь официальный доход — зарплату, стипендию, доход от предпринимательства или пенсию. Отсутствие дохода допускается только в строго определённых случаях, когда это обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

С 2026 года увеличена планка годового дохода для трудоспособных членов семьи с 4 МРОТ до 8 МРОТ. Если доход ниже этого уровня, он считается нулевым. Исключения составляют случаи, когда взрослые получают пенсию по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца.

Также расширен перечень выплат, которые не учитываются при расчёте среднедушевого дохода семьи:

ежемесячные компенсации жителям Курской области, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или контртеррористических операций, при утрате имущества первой необходимости;

единовременная материальная помощь работодателей родителям, усыновителям и опекунам при рождении, усыновлении или установлении опеки над ребёнком в пределах необлагаемой суммы.

Изменения направлены на то, чтобы пособия доходили до семей, которые действительно нуждаются в поддержке, а также чтобы минимизировать ошибки при начислении выплат. Новые правила делают систему более прозрачной и понятной для граждан.