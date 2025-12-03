Прожиточный минимум на 2026 год: что изменилось?

В проекте федерального бюджета на 2026 год, опубликованном на сайте Госдумы, указано, что прожиточный минимум в России вырастет до 18 939 рублей.

Это повышение связано с ростом стоимости продуктов питания, товаров первой необходимости и услуг, а также с необходимостью поддержать граждан с низкими доходами.

Документ фиксирует различия в минимальном уровне дохода для отдельных категорий населения. Для людей трудоспособного возраста показатель составит 20 644 рубля, для пенсионеров — 16 288 рублей, а для детей — 18 371 рубль.

Для сравнения, в 2025 году общий прожиточный минимум составлял 17 733 рубля. Тогда для трудоспособных граждан установлена была планка в 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, а для пенсионеров — 15 250 рублей. Таким образом, наблюдается значительный рост показателей для всех групп, что позволит более точно рассчитывать социальные выплаты и пособия.

Повышение прожиточного минимума напрямую влияет на уровень социальной поддержки. На его основе рассчитываются пособия малоимущим семьям, детские выплаты, пенсии и другие социальные льготы. Эксперты отмечают, что корректировка минимального дохода поможет компенсировать часть инфляционных рисков и повысить покупательскую способность граждан.

Региональные власти также могут устанавливать собственные прожиточные минимумы с учётом местных условий, что создаёт дополнительные ориентиры для планирования бюджета населения и государственных программ поддержки.