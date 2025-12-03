Цены на елочных базарах Новосибирска останутся на уровне прошлогодних из-за благоприятной зимы

Елочные базары Новосибирска официально могут работать с 1 декабря. Город предложил арендаторам 218 площадок для торговли, большинство из них были зарезервированы. Однако к 3 декабря почти все точки простаивают без пихт, большинство торговцев начнут полноценную работу около 10 декабря.

Сиб.фм выяснил, что цены на базарах останутся на уровне прошлогодних: какие-то позиции незначительно вырастут в цене, другие, напротив подешевеют. По крайней мере, так говорят участники рынка. Отметим, что в Новосибирске торгуют только пихтами, но все привычно называют их елками, мы поступим также далее по тексту.

«Рост цены на самые ходовые позиции у нас в этом году составит 5-10%. Но цены на качественную и отборную елку в диапазоне от 10 до 15 тысяч рублей, напротив, снизился. Объясню, почему. В прошлых годах отборная елка была в дефиците, а в этом году из-за теплой осени и начала зимы ее удалось заготовить много, поэтому цену мы снизили», — говорит представитель копании «Братья Елкины» Владимир Колесниченко (4 базара в Новосибирске, оптовый склад и интернет-магазин).

«Мы в этом году заготовили много елок, решили брать количеством. Рост на елки премиум-класса, только на некоторые позиции, составил около 10%. Цены на самые ходовые елки мы сохраним на уровне прошлогодних», —пообещал Денис Матвеев, владелец бренда «Матвеевские елки» (два базара в Бердске).

«За среднюю температуру по палате сказать не могу: у кого-то елки, говорят, подорожали существенно. У нас в том году цена на простую елку начиналась от 2 тысяч, в этом — от 2,5 тысяч. Но при этом в среднем цены мы удержим на уровне прошлогодних», — говорит владелец базара «Елка в дом» Давид Ароян.

«Продавцы уверяют, что цены на срубленные деревья подорожают ненамного – примерно на 5-7% с учетом инфляции. В среднем ель будет стоить не меньше тысячи рублей. Елок должно хватить всем. В этом году в Новосибирск завезут 60 тысяч пихтовых деревьев. В основном елки привозят к нам из Иркутской и Томской областей, а также с Алтайского края», — сообщили Сиб.фм в мэрии Новосибирска.

​Найти ближайший елочный базар можно с помощью карты «Мой Новосибирск». Кликнув раздел «услуги» в левой стороне экрана, нужно выбрать раздел «елочные базары».