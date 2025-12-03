82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 12:06
сегодня 11:15
общество

В Новосибирске оплатили более 50 тысяч дополнительных выходных родителям инвалидов

В Новосибирской области за 2025 год оплатили свыше 50 тысяч дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью на общую сумму 298,5 млн рублей. Мера поддержки помогает совмещать работу и уход за ребенком без потери дохода. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России.

Дополнительные выходные предоставляются официально трудоустроенным родителям, опекунам и попечителям. Один родитель может получить до 4 дней в месяц, которые можно использовать ежемесячно или «копить» до 24 дней подряд для госпитализации или реабилитации. Неиспользованные дни не переносятся на следующий год.

Заявление подается работодателю, который оплачивает дни с последующей компенсацией от СФР. Выходные нельзя использовать, если родитель находится в отпуске (оплачиваемом, без сохранения зарплаты или по уходу за ребенком до 3 лет).

Александра Провоторова
журналист

