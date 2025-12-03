82.76% -1.2
общество проиcшествия

В Новосибирске уволили курьера, который ногой ударил пожилую женщину

Курьер, который ударил пенсионерку в подземном переходе, уволен — сообщили в канале «Осторожно, новости». Данные о мужчине переданы полиции.

По данным канала, личность курьера на видео была установлена. С ним прекращено сотрудничество, а все имеющиеся сведения направлены в правоохранительные органы. Компания обещает оказать пострадавшей необходимую помощь.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения: мужчина в фирменной форме ударил женщину, из-за чего она упала на пол. В сети также появились другие записи, где предполагаемый курьер плюёт в прохожих. Региональное управление МВД подтверждает, что устанавливает личность мужчины и выясняет обстоятельства инцидента.

Александра Провоторова
журналист

