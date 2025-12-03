Юристы страны отмечают профессиональный день

3 декабря в России отмечают День юриста.

Этот праздник посвящён всем, кто работает с законом — адвокатам, нотариусам, судьям и преподавателям права.

История праздника уходит в 1864 год, когда император Александр II утвердил Судебные уставы, положившие основу современной судебной системы. Сегодня праздник официально закреплён указом Президента России с 2008 года.

Профессия юриста — это не только работа с документами. «Когда я помогла пенсионерке вернуть удержанные незаконно деньги, я поняла, что наша работа реально меняет жизни людей», — рассказывает адвокат из Новосибирска Елена Морозова.

В разных городах страны проходят лекции, семинары и мастер-классы. Юристы делятся опытом, обсуждают сложные кейсы и дают советы молодым специалистам. «Каждое дело уникально. Иногда наше решение может изменить судьбу человека», — отмечает юрист из Красноярска Александр Петров.

День юриста — повод вспомнить, как важна правовая система для общества. Праздник объединяет всех профессионалов сферы, подчеркивая их вклад в развитие справедливости и закона.