сегодня 09:29
общество

Житель Новосибирской области выплатил 750 тысяч рублей морального вреда за смертельное ДТП

Фото: ru.freepik.com
Судебные приставы взыскали с 23-летнего жителя Татарска 750 тысяч рублей морального вреда. Эти деньги мужчина должен был выплатить после смертельного ДТП, которое он совершил два года назад в Омске. Об это сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

В аварии погибла пожилая женщина. Суд приговорил виновника к трём годам лишения свободы и обязал его компенсировать моральный ущерб родственникам погибшей.

После возбуждения исполнительного производства приставы арестовали счета должника. В колонии удержания производились из его зарплаты. Недавно на один из его счетов поступила крупная сумма — её сразу направили на погашение долга. Полученных средств хватило, чтобы полностью закрыть задолженность.

Деньги перечислены взыскателю, исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

Александра Провоторова
журналист

