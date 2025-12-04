40 российских ИТ-компаний представят вакансии на форуме Cookie Fest в Новосибирской области

В Новосибирске 10 декабря состоится шестой День ИТ‑карьеры при поддержке регионального правительства. О программе рассказали министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь и руководитель проектного офиса минцифры региона Елена Профорук.

Мероприятие объединит студентов, молодых специалистов, работодателей, преподавателей и наставников. По словам министра, одним из приоритетов развития ИТ‑отрасли является повышение качества подготовки кадров через вовлечение работодателей в образовательный процесс. Он уточнил, что крупные аккредитованные ИТ‑компании с численностью от 100 сотрудников и годовой выручкой более 1 млрд рублей будут обязаны заключать соглашения с вузами и направлять не менее 3% средств, сэкономленных на налоговых льготах, на подготовку специалистов. В регионе таких компаний более десяти, и бизнес уже активно участвует в создании лабораторий — их открыто около 50.

В рамках форума состоятся дискуссии о взаимодействии вузов и работодателей, воркшопы, карьерные активности и встречи с экспертами. Профорук пояснила, что фестиваль будет разделен на шесть тематических зон — от первых шагов в ИТ до лидерских позиций, а участники смогут пройти карьерные консультации, поучаствовать в играх, квестах и лабораториях.

Спутником события станет хакатон от минцифры региона, Wildberries&Russ и Школы 21 по созданию ML‑моделей для поиска дубликатов товаров. Отбор пройдет онлайн 5–7 декабря, финал — 9 декабря в гибридном формате. Победителей наградят 10 декабря на Cookie Fest в Государственном концертном зале им. Арнольда Каца.