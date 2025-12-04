Безопасный цифровой мир: «Ростелеком» научил киберграмотности школьников села Болотное

Проект «Уроки Ростелекома», направленный на повышение цифровой грамотности школьников, расширяет географию: участниками стали ученики средней общеобразовательной школы № 4 города Болотное Новосибирской области. На протяжении нескольких месяцев они будут изучать современные технологии и основы кибербезопасности, а после — получат сертификаты о прохождении обучения.

Курс охватывает четыре основных направления: история технологий, безопасность в интернете, основы работы с данными и искусственный интеллект. Занятия проходят в формате лекций с яркими презентациями, которые помогают школьникам лучше усваивать материал.

На первом уроке школьники погрузились в мир инноваций, узнали о важнейших этапах развития и перспективах цифровой отрасли, а также познакомились с историей связи. Представитель провайдера познакомил участников с экспонатами из коллекции музея сервисного центра г. Новосибирска: старыми моделями мобильных телефонов и видеокамер. Это позволило ребятам лучше представить, как быстро развиваются технологии.

Евгений Филимонов, инженер-куратор сервисного центра ПАО «Ростелеком» г. Новосибирска, амбассадор проекта:

«Цель проекта — не только познакомить ребят с технологиями, но и вдохновить их на развитие в сфере ИТ, чтобы формировать кадровый резерв для нашей отрасли. Мы стараемся сделать занятия максимально интересными и полезными, используя интерактивные материалы и понятные примеры».

Ученики школы № 4 также стали участниками Марафона настольных игр «Безопасный интернет» — федерального проекта «Ростелекома», который прошел в Месяц кибербезопасности и объединил учащихся из девяти городов России. Игра-бродилка, созданная провайдером вместе с детским журналом «Радуга» из Республики Коми, научила детей распознавать угрозы, защищать личные данные, создавать надёжные пароли и безопасно общаться в соцсетях.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы стремимся сделать цифровую среду понятной и доступной для всех поколений, реализуя с этой целью ряд инициатив. Среди них — проект “Уроки Ростелекома”, который поможет школьникам научиться грамотно и безопасно использовать возможности интернета. Этой теме также посвящен бесплатный раздел на нашей образовательной платформе “Ростелеком Лицей”».

