Бизнесвумен из Красноярска выиграла мировой конкурс красоты Mrs Supranational 2025

Жительница Красноярска Екатерина Никитина завоевала главный титул Mrs Supranational 2025. Финал конкурса прошёл в индийском Гоа, где 40-летняя участница представляла Россию. Об этом сообщает «Мк Красноярск».

По данным издания, победа стала логичным этапом её карьерного пути: Никитина ранее получила титул «Миссис Красноярский край – 2021», становилась «Фотомоделью Мира – 2022» и «Вице-миссис Россия Мира – 2025».

Екатерина — экономист по образованию, несколько лет работала в банковской сфере, а сейчас успешно развивает собственный бизнес. Среди её увлечений — восточные танцы и спорт, что помогает поддерживать отличную форму.

В разговоре с пресс-службой конкурса Никитина отметила, что выступать с лентой «Россия» было для неё принципиально важно:



«Я горжусь своей страной и благодарна российским и индийским организаторам за возможность представить Россию на международной сцене».