Более 10 видов спорта и 300 участников: в регионе прошел спортивный фестиваль для инвалидов

В Новосибирске прошёл спортивный фестиваль для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, приуроченный к Декаде инвалидов (1–10 декабря). Мероприятие в ЦСП «Заря» собрало около 300 участников из разных районов области и подвело спортивные итоги года.

Заместитель министра физической культуры и спорта региона Иван Довгаль отметил, что участники демонстрируют силу воли и умение преодолевать себя, а их успехи становятся примером для других спортсменов и жителей области.

Организаторы ежегодно добавляют новые дисциплины. В 2024 году впервые прошли мастер-классы по бадминтону и футболу на электроколясках. Новосибирская область считается одним из лидеров в развитии этого направления, здесь создана команда ветеранов, уже выступившая на всероссийских стартах. В бадминтоне местные атлеты выигрывают чемпионаты России среди спортсменов с ПОДА, но пока этот вид спорта не слишком популярен, и мастер-классы призваны привлечь новых участников.

Для детей провели эстафеты и конкурсы на меткость, гибкость и ловкость, в которых участвовали команды коррекционных школ, общественных организаций и социальных центров. Взрослые соревновались в бочча, дартсе, настольном теннисе, народном жиме, сканболе, а также на вело- и гребных тренажёрах. Впервые в программу включили мастер-классы по бильярду, которые пройдут в заключительный день фестиваля.