Эксперты Автотеки выяснили, автомобили из каких стран остаются у первого владельца дольше всего в Сибирском федеральном округе

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали базу объявлений с авто не старше 10 лет, представленных на Авито Авто в 2025 году в Сибирском федеральном округе, и узнали с машинами из каких стран первые владельцы не расстаются дольше всего. Оказалось, что в лидерах – американский и французский автопром.

По данным платформы, в России в среднем первый владелец решает сменить свою машину через 4 года. Однако в регионе автомобили из США задерживаются в «первых руках» чуть дольше – 4,5 года. Французские автомобили впервые попадают в перепродажу через 4,3 года, чешские и южнокорейские – через 4,1 года, а японские и российские – через 4 года.

Среди американских машин самый длительный срок эксплуатации зафиксирован за авто марок Chevrolet (5,1 года) и Ford (4,4 года). Среди моделей из США лидером стала Chevrolet Niva (5,6 года).

Французский автопром представлен в Сибирском федеральном округе в основном Renault – машинами этой марки владеют 4,3 года. Реже всего расстаются с Renault Duster (4,6 года).

Что касается чешских автомобилей, то средний срок владения машинами Skoda составил 4,1 года. Среди моделей дольше всего не расстаются со Skoda Rapid (4,1 года).

Наибольший срок владения среди авто южнокорейских марок зафиксирован у Hyundai (4,2 года) и Kia (4 года). Из моделей абсолютным лидером стал Hyundai Creta (4,6 года), за ним следуют Kia Rio, Kia Sportage и Hyundai Solaris (по 4,3 года каждый).

Среди японских машин наибольший срок владения оказался у авто марок Nissan (4,5 года), Datsun (4,4 года), Mitsubishi (4,2 года), Mazda (4,1 года) и Toyota (3,8 года). Реже всего меняют хозяев Mazda CX-5 (4,6 года), Nissan X-Trail и Toyota RAV4 (по 4,5 года). С Datsun on-DO обычно не расстаются 4,4 года, а с Toyota Land Cruiser Prado – 4 года.

Из авто российского производства дольше других у первого владельца остаются автомобили марок УАЗ (4,2 года) и LADA (4 года). Среди моделей лидерами стали УАЗ Patriot (4,4 года), LADA 4x4 (Нива) (4,3 года), LADA Largus и LADA Vesta (по 4,1 года), а также LADA Granta (4 года).