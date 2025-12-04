Кемеровчан шокировало затопление погребов и участков канализационными стоками

В частном секторе Кемерово произошла коммунальная авария, последствия которой шокировали местных жителей. Вернувшись с работы, хозяева домов на улице Волкова в Рудничном районе обнаружили свои участки, подполья и погреба затопленными канализационными стоками. Об этом сообщили в издании VSE42.Ru.

По словам кемеровчан, нечистоты поступают со стороны детского сада на улице Шахтёров, 28. Канализационная вода смешалась с грунтовыми водами и затопила всё вокруг — от огородов до домашних заготовок.

Ситуацию осложняет погода: после суточных минусовых температур зловонная жидкость начала замерзать, превращая участки в ледяные лужи. Владельцы домов растеряны и не знают, как будут сушить помещения и проводить тщательную дезинфекцию.

Жители сообщили, что на место приезжала аварийная служба, однако внятных объяснений они не получили. Обращение в МЧС также не помогло: там ответили, что сейчас заняты другими происшествиями.