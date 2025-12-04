Коллективу Новосибирского театра оперы и балета представили нового руководителя

Сегодня в Большом зале Новосибирского государственного академического театра оперы и балета коллективу представили нового руководителя. В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации с 1 декабря 2025 года Генеральным директором учреждения стал Айрат Рашитович Тухватуллин.

Руководителя театра представила Анна Александровна Грибанова, директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Федорович Петухов в своем приветственном слове Айрату Тухватуллину заверил нового директора НГАТОиБ во всесторонней поддержке правительства Новосибирской области в его деятельности на руководящем посту.