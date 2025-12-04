Лариса Долина выступит с официальным обращением к россиянам

Певица Лариса Долина пока не может реагировать на скандал вокруг квартиры — её гастрольный график расписан по дням.

Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин. Он отметил, что 5 декабря готовится официальное заявление, где будет изложена «вся правда» о происходящем.

Он напомнил, что лавина критики накрыла Долину после оглашения судебного решения 26 ноября, и в сети это быстро переросло в попытку её «отмены». По словам Пудовкина, артистка физически не успевает включиться в обсуждение, находясь в постоянных разъездах.

При этом директор заметил, что на концерте в Хабаровске зал был полным: зрители пришли поддержать певицу, несмотря на поднявшийся шум.