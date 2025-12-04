Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск 4 декабря: буря уровня G2 началась на Земле

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 4 декабря 2025 года ожидается период высокой геомагнитной активности с вероятностью полноценной магнитной бури около 85%. Индекс Ap может достигнуть 25 единиц, что приближается к порогу классификации магнитной бури.

Солнечная активность также повышена — индекс F10.7 достигнет 190 единиц при норме 70–100. В течение дня ожидаются пики активности до 5,5 баллов по Kp-индексу («красный» уровень) с повторным ростом утром и днем. К вечеру геомагнитная обстановка стабилизируется на уровне около 3,5 баллов («зелёный» уровень), но к полуночи прогнозируется новый рост.

Эксперты предупреждают, что сочетание геомагнитных возмущений с атмосферным давлением на верхней границе нормы может усилить негативное воздействие на метеочувствительных людей.

Медики советуют снизить физические и эмоциональные нагрузки, следить за режимом дня и питьевым балансом, а также иметь при себе необходимые лекарства при хронических заболеваниях, особенно сердечно-сосудистых и при мигренях.