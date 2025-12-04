На трассе под Новосибирском временно ограничат движение из-за взрывных работ

В Тогучинском районе Новосибирской области в 2026 году введут временные ограничения движения на участке региональной трассы из-за плановых взрывных работ в карьере «Камнереченский щебёночный завод». Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления дорог.

Проезд будут закрывать на отрезке с 107-го по 110-й километр дороги «129 км а/д "Р-255" — Тогучин — Карпысак». Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:30. На время закрытия водителям рекомендуют пользоваться объездом протяжённостью около пяти километров — по маршруту «106 км а/д "К-16" — Усть-Каменка — 68 км а/д "К-19р"». Все необходимые знаки уже установлены.

Работы запланированы на следующие даты 2026 года:

16 и 30 января, 10 и 24 февраля, 13 и 27 марта, 10 и 29 апреля, 8, 19 и 29 мая, 8, 19 и 30 июня, 7, 17 и 24 июля, 7 и 21 августа, 15 и 29 сентября, 13 и 30 октября, 13 и 27 ноября, 11 и 29 декабря.