«Настоящие успехи рождаются в команде»: медиахолдинг «Сиб.фм Group» подвёл итоги года. Фоторепортаж

2 декабря в киноконцертном зале имени В. Маяковского в Новосибирске состоялся торжественный вечер «По следам Победы», организованный медиахолдингом «Сиб.фм Group». Мероприятие стало поводом подвести итоги года, поблагодарить партнёров, помогавших реализовавших значимые проекты, а также поблагодарить людей, чьи поступки меняют мир к лучшему.

Программа вечера включала фотовыставку к 80-летию Победы, показ фильма «Дети защитников Отечества», интерактивные зоны от партнёров медиахолдинга и многое другое.

С приветственным словом к гостям обратились заместитель руководителя администрации – руководитель департамента информационной политики администрации Новосибирской области Сергей Нешумов и заместитель мэра Новосибирска Евгений Попантонопуло.

Мероприятие продолжила церемония награждения партнёров Сиб.фм Group благодарственными письмами. Её провели управляющие партнеры медиахолдинга Марина Волк и Денис Калабухов.

Особое впечатление на гостей произвела премьера фильма «Дети защитников Отечества», созданного юными корреспондентами холдинга. Картина связала воедино истории детей, чьи отцы и матери защищали страну в годы Великой Отечественной войны, и тех, чьи родители выполняют воинский долг сегодня.

В продолжение вечера присутствующие услышали истории героев нашего времени – людей, которые своим примером вдохновляют окружающих на движение вперёд, на преодоление трудностей, на собственные маленькие и большие победы.

На сцену поднялись донор костного мозга, Виктория Панова, чей вклад помог спасти жизнь тяжело больной девочке, командир отделения пожарно-спасательной части №3 Новосибирска Илья Раду, который собрал неравнодушных людей под эгидой спасения военного городка, многодетная супружеская пара Екатерина и Роман Виноградов, чьим девизом являются слова: «Истинное благочестие — это забота о сиротах». А также заведующий хирургическим отделением ГКБ №34 Новосибирска, победитель премии «Врач года» Владимир Баранов и ветеран специальной военной операции Роман Быков, который не смотря на тяжелое ранение, не потерял волю к жизни и сейчас занимается спортом. Им также были вручены благодарственные письма.

Вторая часть вечера прошла в формате живого неформального общения под выступления кавер-группы «Свои» и группы «Пропаганда».