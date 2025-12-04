Николай Красников в седьмой раз избран главой Кольцово в Новосибирской области

В р.п. Кольцово Новосибирской области завершился выбор главы поселка по новой конкурсной процедуре Совета депутатов. Николай Красников, возглавляющий Кольцово с 1991 года, снова единогласно избран на должность мэра на ближайшие пять лет. Об этом Красников сообщил в своем Telegram-канале.

Конкурсная комиссия, созданная постановлением губернатора НСО и возглавляемая министром региональной политики Романом Бурдиным, включала представителей депутатского корпуса и органов власти региона. Красников успешно прошел письменное тестирование и представил программу по развитию наукограда.

На внеочередной 6-й сессии Совета депутатов 7-го созыва депутаты из числа победителей конкурсного отбора выбрали Красникова главой поселка. После голосования он принял присягу и официально вступил в должность.

На церемонии присутствовали заместитель губернатора НСО Ирина Мануйлова, зампред правительства и министр региональной политики НСО Роман Бурдин, председатель СО РАН академик Валентин Пармон, директор Института катализа им. Г. К. Борескова РАН академик Валерий Бухтияров и руководители ведущих предприятий наукограда.

Красников поблагодарил депутатов и жителей за доверие и отметил, что будет продолжать развивать Кольцово, реализуя проекты по улучшению качества жизни населения.