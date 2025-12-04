Новосибирская «Сибирь» уступила «Спартаку» в овертайме

Хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от московского «Спартака» в овертайме со счётом 6:7 в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ сезона-2025/26, который прошёл 3 декабря на «Сибирь-Арене». Об этом сообщили в канале Новосибирского клуба.

Как отметили в пресс-службе клуба, новосибирская команда уверенно начала встречу и сумела повести в четыре шайбы, однако удержать преимущество не удалось.

Решающая шайба была заброшена гостями в дополнительное время. В составе «Сибири» отличились Иван Климович, Антон Косолапов, Михаил Абрамов, Скотт Уилсон, Семён Кошелев и Чейз Приски.

Первый период остался за хозяевами — они оформили четыре безответные шайбы. Во втором игра выровнялась, а в третьем Приски вновь увеличил разрыв, но «Спартак» сумел перевести матч в овертайм, сравняв счёт в концовке.

По итогам матча «Сибирь» занимает 11-е место в Восточной конференции (24 очка), «Спартак» идёт шестым на Западе (39 очков).