Новосибирские пенсионеры смогут получить пенсионное удостоверение через госуслуги

Социальный фонд России ввел в обращение электронное пенсионное удостоверение с QR-кодом, которое стало полноценной альтернативой пластиковому документу, сообщили в СФР. Теперь пенсионеры могут подтвердить свой статус и льготы через личный кабинет на портале Госуслуги без подачи дополнительных заявлений.

Для граждан, уже имеющих пенсию, QR-код автоматически появился в личном кабинете. Новые пенсионеры получат код в течение 10 дней после назначения пенсии. Пластиковые удостоверения остаются действительными, а желающие могут продолжать пользоваться ими через клиентские службы Отделения СФР по Новосибирской области.

Нововведение является частью цифровизации социальной сферы: внедрение QR-кодов упрощает подтверждение прав на льготы и услуги в различных учреждениях, аналогично единым электронным удостоверениям для многодетных семей.