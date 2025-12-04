Новосибирские спасатели получили на 35-летие МЧС новые машины и мультимедийную выставку

На площадке перед Главным управлением МЧС России по Новосибирской области спасательным расчётам были вручены ключи от новых многофункциональных пожарных автомобилей, а также награды отличившимся сотрудникам.



Денис Попов выразил уверенность, что новая техника будет служить спасателям верой и правдой: «Самое главное – чтобы было спокойствие в наших городах, в стране. И очень важно, чтобы вы всегда возвращались домой».



Андрей Травников поздравил собравшихся сотрудников всех подразделений ГУ МЧС по Новосибирской области, их коллег из областных добровольческих, противопожарных и спасательных отрядов с 35-летием создания МЧС России, с наступающим Днём спасателя: «Хочу от себя и от всех жителей нашего региона высказать слова благодарности за вашу работу, за то, что вы делаете. Мы не просто уважаем, а зачастую восхищаемся героическими поступками ваших товарищей, гордимся уровнем подготовки и слаженности ваших подразделений, отрядов. Конечно, личный состав, надёжные люди – это самое главное в вашей работе, но без достойного материального обеспечения сегодня, в современных условиях организовать надёжное прикрытие населения от всех видов угроз невозможно. Мы стараемся ежегодно укреплять материальную базу областных подразделений. Слова благодарности – федеральному министерству за укрепление наших спасательных и противопожарных формирований – приобретение техники, строительство новых пожарных депо, обеспечение добровольческих формирований, патрульных и патрульно-маневренных служб, установку автоматических датчиков и извещателей в домах многодетных семей. Всё это помогает повысить уровень безопасности в Новосибирской области, более надёжно защитить население, предотвратить и локализовать последствия как природных, ландшафтных, так и техногенных пожаров».



Спасателям были переданы 11 единиц пожарной техники, приобретённых на средства федерального и областного бюджетов.



Также Андрей Травников и Денис Попов приняли участие в торжественном открытии комплексной мультимедийной выставки, посвящённой 35-летию МЧС России. В рамках открытия Губернатор и замминистра МЧС России вручили первые погоны и памятные подарки пятиклассникам-кадетам – ученикам кадетского класса под шефством МЧС Мошковской СОШ №1.



Денис Попов отметил: «Очень приятно, что в преддверии фестиваля «Созвездие Мужества», где будут отмечены и награждены лучшие сотрудники МЧС России по своим профессиям, открывается такая выставка. За 35-летнюю историю накоплен колоссальный опыт проведения аварийно-спасательных и поисковых работ, ликвидированы сотни тысяч последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, аварий, катастроф. За каждой спасательной операцией стоят люди, которые ежедневно выполняют свой долг во имя жизни. Именно это отмечено в названии выставки. Уверен, что каждый посетитель, взрослый и ребёнок, после посещения экспозиции станет ближе к МЧС России».



Андрей Травников также выразил уверенность, что новая выставка, как и та, что была приурочена пять лет назад к 30-летию ведомства, заинтересует многих наших земляков: «Ожидаю, что здесь будет особенно много юных новосибирцев, и многих дело спасения заинтересует, кто-то будет сознательно присматриваться к будущей профессии, кто-то вступит в кадетские классы, которых в Новосибирской области сегодня уже 49. Они узнают или вспомнят, что наша знаменитая землячка, наша Героиня, женщина-космонавт Анна Кикина тоже начинала свой путь как юный спасатель, ну а кто-то выберет в качестве будущей профессии именно профессию пожарного и спасателя».



Выставка «МЧС России. 35 лет во имя жизни» работает в Историческом парке «Моя страна – моя история».