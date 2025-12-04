Новосибирские ученые нашли способ заставить ГЭС работать эффективнее

Специалисты Новосибирского государственного технического университета представили методику, позволяющую точнее оценивать стоимость гидроресурса с учётом режима работы гидроэлектростанций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков. Учёные применили расширенный анализ, чтобы определить, как лучше управлять уровнями водохранилищ и какой объём мощности могут выдавать станции при разных условиях.

Такой подход помогает учитывать интересы не только гидроэнергетики, но и судоходства, рыбного хозяйства и природных систем, которым важен стабильный уровень воды.

Расчёты, проведённые для Новосибирской ГЭС, позволили определить оптимальные параметры её работы. Новая методика пригодится как для экономического обоснования тарифов, так и для расчёта объёмов генерации при заданной цене на электроэнергию.