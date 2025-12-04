Новосибирский областной суд вынес приговор по делу о групповом убийстве

Новосибирский областной суд признал Максима Чичкина и Радиона Сущенко виновными в убийстве, совершённом группой лиц, по части 2 статьи 105 УК РФ. Об этом 4 декабря 2025 года сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что преступление произошло в ночь с 24 на 25 июня 2022 года в квартире на улице Стартовой, где обвиняемые вместе со знакомыми распивали спиртные напитки. Конфликт возник между Сущенко и одним из гостей, перерос в драку, и потерпевший попытался разнять участников. В этот момент Чичкин задушил мужчину, а Сущенко нанёс ему не менее девяти ударов, в результате чего пострадавший скончался на месте.

После убийства обвиняемые пытались скрыть следы преступления: выбросили вещи, убрали квартиру и предприняли меры по сокрытию тела. Суд назначил Чичкину 12 лет лишения свободы, Сущенко — 10 лет, оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Частично удовлетворены иски родителей погибшего: с осуждённых взыскано более 3,5 миллиона рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.