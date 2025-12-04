82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 21:40
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 21:40
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
сегодня 20:20
общество

Новосибирским спасателям подарили новые автомобили в честь 35-летия

Фото: правительство Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 35-летию Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В них участвовали губернатор региона Андрей Травников и статс-секретарь — заместитель министра МЧС России Денис Попов. На площадке у главного управления спасательным расчётам передали ключи от одиннадцати пожарных машин, приобретённых за счёт федерального и регионального бюджетов, а также наградили отличившихся сотрудников.

Денис Попов отметил, что для ведомства важнее всего надёжность и спокойствие в городах, а также безопасное возвращение спасателей после выполнения задач. Губернатор поздравил личный состав и добровольцев с юбилеем и предстоящим Днём спасателя, подчеркнув высокий уровень подготовки и необходимость постоянного укрепления материальной базы. Он выразил благодарность федеральному министерству за обновление техники, строительство депо и оснащение добровольческих команд.

В рамках празднования Травников и Попов открыли мультимедийную выставку «МЧС России. 35 лет во имя жизни» в Историческом парке «Моя страна — моя история». Первые кадетские погоны вручили пятиклассникам Мошковской школы, учащимся в классе под шефством спасательного ведомства. Попов подчеркнул, что экспозиция отражает накопленный опыт ликвидации ЧС и ежедневную работу спасателей, а губернатор выразил надежду, что выставка заинтересует молодёжь и поможет ей задуматься о выборе профессии.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.