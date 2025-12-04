Новосибирским спасателям подарили новые автомобили в честь 35-летия

В Новосибирске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 35-летию Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В них участвовали губернатор региона Андрей Травников и статс-секретарь — заместитель министра МЧС России Денис Попов. На площадке у главного управления спасательным расчётам передали ключи от одиннадцати пожарных машин, приобретённых за счёт федерального и регионального бюджетов, а также наградили отличившихся сотрудников.

Денис Попов отметил, что для ведомства важнее всего надёжность и спокойствие в городах, а также безопасное возвращение спасателей после выполнения задач. Губернатор поздравил личный состав и добровольцев с юбилеем и предстоящим Днём спасателя, подчеркнув высокий уровень подготовки и необходимость постоянного укрепления материальной базы. Он выразил благодарность федеральному министерству за обновление техники, строительство депо и оснащение добровольческих команд.

В рамках празднования Травников и Попов открыли мультимедийную выставку «МЧС России. 35 лет во имя жизни» в Историческом парке «Моя страна — моя история». Первые кадетские погоны вручили пятиклассникам Мошковской школы, учащимся в классе под шефством спасательного ведомства. Попов подчеркнул, что экспозиция отражает накопленный опыт ликвидации ЧС и ежедневную работу спасателей, а губернатор выразил надежду, что выставка заинтересует молодёжь и поможет ей задуматься о выборе профессии.