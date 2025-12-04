Путин подведёт итоги года: как задать президенту вопрос и что изменится в формате прямой линии?

Объявлена дата ежегодного главного события в российском политическом календаре: программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом официально сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе прямой трансляции глава государства традиционно подведет черту под ключевыми событиями уходящего года, обозначит стратегические задачи на будущее и ответит на самые острые вопросы, волнующие россиян.

Сбор обращений стартует сегодня, 4 декабря, в 15:00. У граждан есть несколько удобных способов связаться с президентом:

Сайт: через официальный портал программы москва-путину.рф.

СМС/ММС: отправкой сообщений на короткий номер 0–40–40.

Телефон: звонком на бесплатную горячую линию 8–800–200–40–40.

Революция формата: запросы обработает ИИ

В этом году формат общения претерпит важные изменения. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что в трансляции не будет традиционных прямых включений из регионов. По его словам, в этом элементе больше нет необходимости.

Вместо этого, впервые в истории, для анализа и обработки колоссального потока обращений от граждан будет задействован искусственный интеллект (ИИ). Ожидается, что использование ИИ позволит более эффективно систематизировать вопросы и выделить наиболее острые общенациональные проблемы, которые будут озвучены президенту.