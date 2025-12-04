Работодателям Новосибирска напомнили о штрафах за зарплату ниже МРОТ

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России будет повышен и составит 27 093 рубля. Эта сумма устанавливается на федеральном уровне и является обязательным минимумом для всех регионов страны, дополнительно применяется районный коэффициент.

Как напомнили в пресс-службе мэрии Новосибирска МРОТ – это законодательно установленный нижний порог месячной заработной платы сотрудника, работающего полный день, до вычета НДФЛ и других удержаний. Его повышение влияет не только на доходы трудящихся, но и на размер различных социальных выплат.

Выплата зарплаты ниже МРОТ считается нарушением трудового законодательства. В таком случае сотрудник, который трудился полный рабочий день и выполнял все обязанности по трудовому договору, вправе потребовать доплаты до минимального уровня, а работодателю грозит административная ответственность.

Контроль за соблюдением норм осуществляет ФНС путем анализа ежеквартальной отчетности, которую подаёт работодатель.

Штрафы за выплату ниже МРОТ составляют:

1 000-5 000 рублей для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

30 000-50 000 рублей для юридических лиц;

10 000-20 000 рублей для должностных лиц.

В случае судебного взыскания недоплаченных сумм работником компания понесет дополнительные расходы на судебные издержки и возможную компенсацию морального вреда.