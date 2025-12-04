82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 11:14
пробки
5/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 11:14
пробки
5/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
сегодня 08:39
общество

Работодателям Новосибирска напомнили о штрафах за зарплату ниже МРОТ

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России будет повышен и составит 27 093 рубля. Эта сумма устанавливается на федеральном уровне и является обязательным минимумом для всех регионов страны, дополнительно применяется районный коэффициент.

Как напомнили в пресс-службе мэрии Новосибирска МРОТ – это законодательно установленный нижний порог месячной заработной платы сотрудника, работающего полный день, до вычета НДФЛ и других удержаний. Его повышение влияет не только на доходы трудящихся, но и на размер различных социальных выплат.

Выплата зарплаты ниже МРОТ считается нарушением трудового законодательства. В таком случае сотрудник, который трудился полный рабочий день и выполнял все обязанности по трудовому договору, вправе потребовать доплаты до минимального уровня, а работодателю грозит административная ответственность.

Контроль за соблюдением норм осуществляет ФНС путем анализа ежеквартальной отчетности, которую подаёт работодатель.

Штрафы за выплату ниже МРОТ составляют:

  • 1 000-5 000 рублей для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
  • 30 000-50 000 рублей для юридических лиц;
  • 10 000-20 000 рублей для должностных лиц.

В случае судебного взыскания недоплаченных сумм работником компания понесет дополнительные расходы на судебные издержки и возможную компенсацию морального вреда.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.