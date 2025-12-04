Рекордные каникулы и шесть длинных уик-эндов: правительство утвердило график выходных на 2026 год

Правительство России официально утвердило и опубликовало производственный календарь на 2026 год. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, подтвердил график, ранее представленный минтрудом.

В предстоящем году жителей страны ждет 118 выходных и праздничных дней при 247 рабочих.

Две недели новогодних каникул

Главным подарком стала продолжительность новогоднего отдыха. Благодаря переносу выходных дней, непрерывные зимние каникулы продлятся 12 дней:

Переносы: Суббота, 3 января, переносится на пятницу, 9 января. Воскресенье, 4 января, переносится на четверг, 31 декабря (2025 года).

Итог: С учетом этих переносов, новогодние каникулы официально продлятся с 1 по 11 января. Если добавить 31 декабря 2025 года, отдых составит целых 12 дней.

Шесть больших периодов отдыха

Помимо Нового года, в 2026 году запланировано еще пять периодов, когда выходные будут длиться три дня и более:

23 Февраля (День защитника Отечества): с 21 по 23 февраля.

8 Марта (Международный женский день): с 7 по 9 марта.

1 Мая (Праздник Весны и Труда): с 1 по 3 мая.

9 Мая (День Победы): с 9 по 11 мая.

День России: с 12 по 14 июня.

Единственный государственный праздник, который выпадает на середину недели — это День народного единства 4 ноября (среда).

Сокращенные дни

График также предусматривает четыре предпраздничных дня, в которые рабочий день будет сокращен на один час с сохранением полной оплаты: 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

Утверждение официального календаря позволяет россиянам уже сейчас спланировать свой отпуск, учитывая, что работа в праздники оплачивается в двойном размере или компенсируется дополнительным выходным днём, согласно Трудовому кодексу.