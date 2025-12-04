«Служи со СВОими!»: в Новосибирской области действует рекордное количество мер поддержки военнослужащих по контракту – участников СВО

Достижения региона в оказании мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей отмечены на федеральном уровне. Так, в ходе своего визита в Новосибирскую область статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева высоко оценила опыт региона по поддержке участников CВО, их родных и близких.

«Новосибирская область является флагманом по охвату и количеству мер поддержки, которые оказываются военнослужащим и их близким. Причём есть совершенно инновационные, которые эксклюзивно предоставляются именно здесь, в Новосибирской области. В целом действуют 72 только региональные меры поддержки. Это очень хороший результат, который показывает синергию в работе и Губернатора с региональной командой Фонда «Защитники Отечества», и других общественных организаций, которые вовлечены в этот процесс»», – подчеркнула Анна Цивилева.

Одна из ключевых мер поддержки – единовременная выплата при заключении контракта. Для новосибирцев до конца декабря 2025 года по решению Губернатора и Правительства региона данная выплата повышена до 2 миллионов рублей. При заключении контракта в декабре, уже за первый месяц службы можно получить более 2 млн 200 тысяч рублей. Эта сумма состоит из повышенной единовременной выплаты 2 млн рублей и 210 тыс. рублей – ежемесячного денежного довольствия военнослужащего по контракту в зоне проведения CВО.

Сумма выплат за первый год службы составит более 4,5 млн рублей и это не предельная цифра. Дополнительные выплаты положены за активное участии в боевых действиях, захват техники противника, при награждении орденами, медалями и за другие достижения.

Подробнее о военной службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru.