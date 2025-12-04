82.76% -1.2
Смертельное столкновение мотоцикла и повозки в Новосибирской области: дело передано в суд.

Фото: тг-канал прокуратуры Новосибирской области
43-летний житель Новосибирской области предстанет перед судом по делу о ДТП, в котором погиб 16-летний мотоциклист. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Смертельное происшествие случилось вечером 20 октября этого года. По версии следствия, обвиняемый ехал на гужевой повозке, не оборудованной световыми приборами, по встречной полосе дороги «Убинское-Кундран».

Ехавший на мотоцикле подросток столкнулся с повозкой и погиб на месте, а водитель гужевого транспорта с места происшествия скрылся.

Уголовное дело будет рассматривать Барабинский районный суд. Сибиряку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырёх лет.

