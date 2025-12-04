Современный ФАП по нацпроекту открылся для 400 жителей деревни Холодное

В деревне Холодное Новосибирской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он стал подразделением Сузунской центральной районной больницы и рассчитан на прием до 15 пациентов за смену.

Здание площадью 80 кв. м оборудовано современным медицинским оборудованием и инструментами для оказания первичной медико-санитарной помощи. В его составе — кабинет приема с гинекологическим креслом, процедурная и санитарная комнаты, помещение для хранения медикаментов, санузел и зоны для персонала. Для удобства маломобильных пациентов предусмотрен пандус.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил, что новый ФАП позволит жителям получать медицинскую помощь в комфортных условиях, включая срочные обращения, круглосуточно. По его словам, здесь будут проводить вакцинацию, а также организуют визиты узких специалистов для консультаций.

Объект стал одним из 17, введенных в эксплуатацию в разных районах области в этом году по нацпроекту. Власти планируют продолжать развитие сельской медицины, включая строительство новых пунктов, привлечение медицинских кадров и расширение выездных форм работы.