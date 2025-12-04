Справедливость для многодетных: уход за всеми детьми до 1,5 лет теперь полностью включат в страховой стаж

Президент России подписал закон, который существенно меняет правила расчёта пенсионного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента для родителей, особенно многодетных. С 1 января 2026 года вступают в силу изменения, устраняющие дискриминацию в отношении родителей пяти и более детей.

Главное изменение: отмена лимита стажа, теперь в страховой стаж будет полностью засчитываться время ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, без прежнего общего ограничения в 6 лет.

Ранее многодетные родители, ухаживающие за пятью и более детьми, могли учесть в стаже максимум 6 лет (то есть только за четырёх детей), что часто приводило к недостатку стажа или ИПК для назначения страховой пенсии. Эта несправедливость устранена.

Как изменится расчёт ИПК (пенсионных баллов)?

Новый закон также коснется индивидуального пенсионного коэффициента. До 2026 года за период ухода за пятым и последующими детьми пенсионные баллы не начислялись.

Новые правила учёта ИПК (за полный календарный год ухода до 1,5 лет): первый ребёнок — 1,8 ИПК, второй ребёнок — 3,6 ИПК, третий и четвёртый ребёнок — 5,4 ИПК, пятый и последующие дети — теперь также будут начисляться пенсионные баллы.

Кто почувствует изменения?

Те, кому не хватало стажа/баллов: родители, которые ранее не могли претендовать на страховую пенсию из-за нехватки стажа или ИПК, смогут учесть новые периоды ухода и, возможно, получат право на более высокую страховую пенсию (вместо социальной).

Действующие пенсионеры: тем, кто уже получает страховую пенсию, будет произведён автоматический перерасчёт с учётом дополнительных периодов ухода за детьми.

Эти меры призваны обеспечить социальную справедливость и поддержать многодетные семьи, чья деятельность по уходу за детьми теперь будет полностью приравнена к трудовой деятельности при расчёте пенсионных прав.