В День Неизвестного солдата Губернатор Андрей Травников почтил память погибших воинов

3 декабря, в День Неизвестного солдата, губернатор Новосибирской области Андрей Травников возложил цветы к захоронению праха неизвестного солдата-сибиряка на мемориальном комплексе «Монумент Славы». Церемония была посвящена памяти российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными.

В мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, а также представители федеральных и региональных властей, правоохранительных органов, общественных организаций и жители города. Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

День Неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года. Дата выбрана в память о событии 3 декабря 1966 года, когда прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронен в Александровском саду у Кремля. В Новосибирске прах неизвестного солдата-сибиряка, привезённый с мест боёв под городом Белый Калининской области, был захоронен у Монумента Славы 9 мая 1990 года.