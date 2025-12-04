В колледжи и техникумы Новосибирской области поступило около 1,3 млн студентов

На Всероссийском кадровом форуме министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в этом году в систему среднего профобразования поступило примерно 1,3 миллиона студентов.

На пленарном заседании, где обсуждали тенденции рынка труда до 2032 года, он отметил, что основной кадровый запрос экономики по-прежнему связан с рабочими специальностями — на них приходится около семидесяти процентов потребности.

По словам министра, интерес школьников к СПО тоже остаётся высоким: порядка шестидесяти трёх процентов девятиклассников выбирают колледжи и техникумы. Кравцов подчеркнул, что работодатели активно включаются в формирование контрольных цифр приёма и участвуют в образовательных программах. Он напомнил о развитии проекта «Профессионалитет», в рамках которого создано более пятисот кластеров, помогающих студентам быстрее выходить на рынок труда.