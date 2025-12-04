В Новосибирске контроль качества продуктов питания обучающихся назвали приоритетной задачей

В Новосибирской области действует многоуровневая система контроля качества и безопасности питания школьников, в которой участвуют образовательные учреждения, надзорные органы, органы власти и родительская общественность. Этот вопрос был рассмотрен на оперативном штабе по образованию под руководством заместителя губернатора Валентины Дудниковой.

По данным регионального правительства, министерство образования совместно с Роспотребнадзором, Россельхознадзором, управлением ветеринарии, а также профильными министерствами промышленности, торговли и сельского хозяйства регулярно проверяют продукцию, поступающую в школы. Заместитель губернатора отметила, что муниципалитетам необходимо усиливать лабораторный контроль поставляемых продуктов, так как полноценное и качественное питание способствует физическому развитию детей, повышает их работоспособность и успеваемость.

Для предотвращения попадания фальсифицированной продукции в образовательные организации используется интеграция с ФГИС «Меркурий» и ГИС «Честный знак». Эти системы позволяют оперативно выявлять и блокировать небезопасные товары. Кроме того, школы имеют возможность проводить лабораторные исследования качества поставляемых продуктов и сырья, что помогает своевременно исключать из оборота потенциально опасные партии.