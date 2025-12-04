82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 19:24
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 19:24
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
сегодня 16:52
общество

В Новосибирске на маршруте № 2 запустили новые троллейбусы с автономным ходом

Фото: тг-канал Максима Кудрявцева
Подпишитесь на Telegram-канал

На маршруте № 2 «Городской аэропорт – Вокзал Новосибирск-Главный» полностью обновили подвижной состав: теперь здесь курсируют современные троллейбусы с автономным ходом. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Всего в городе действуют 14 троллейбусных маршрутов, из которых 10 проходят участки без контактной сети. Новая техника позволяет продлевать маршруты, запускать движение там, где раньше это было невозможно, а также делать поездки удобнее и надёжнее.

С декабря 2022 года в Новосибирск поступило 258 современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом, сейчас они составляют около 80 % всего парка.

По итогам первых 10 месяцев 2025 года троллейбусы перевезли 49,2 млн пассажиров — на 13,6 % больше, чем за тот же период прошлого года. Рост популярности этого вида транспорта связывают с обновлением подвижного состава и развитием маршрутов.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.