В Новосибирске на маршруте № 2 запустили новые троллейбусы с автономным ходом

На маршруте № 2 «Городской аэропорт – Вокзал Новосибирск-Главный» полностью обновили подвижной состав: теперь здесь курсируют современные троллейбусы с автономным ходом. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Всего в городе действуют 14 троллейбусных маршрутов, из которых 10 проходят участки без контактной сети. Новая техника позволяет продлевать маршруты, запускать движение там, где раньше это было невозможно, а также делать поездки удобнее и надёжнее.

С декабря 2022 года в Новосибирск поступило 258 современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом, сейчас они составляют около 80 % всего парка.

По итогам первых 10 месяцев 2025 года троллейбусы перевезли 49,2 млн пассажиров — на 13,6 % больше, чем за тот же период прошлого года. Рост популярности этого вида транспорта связывают с обновлением подвижного состава и развитием маршрутов.