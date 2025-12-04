В Новосибирске в детской больнице №1 прошла акция «Коробка храбрости»

Депутаты поздравили детей с наступающим Новым годом и вручили подарки.

1 декабря в детской больнице №1 состоялась благотворительная, уже традиционная акция под названием «Коробка храбрости», в рамках которой волонтёры навестили маленьких пациентов стационара. Они вручили детям подарки и поздравили с наступающим Новым годом.

«Последние три года мы встречаемся с партией «Единая Россия». Они всегда поздравляют наших ребятишек, это сопровождается представлением небольшим, всегда есть Дед Мороз и Снегурочка», — рассказала главный врач ГБУЗ НСО «ДГКБ №1» Евгения Аверкина, — «Дети рады, настроение улучшается».

Также она отметила, что нахождение в больнице часто является стрессом для маленьких пациентов.

«Дети по разным причинам у нас оказываются, они оторваны от дома, от привычного окружения, от людей. У них остаётся только общение внутри больницы и социальные сети. Когда к ним приходят «из вне» с поздравлениями, ещё и с подарками, это конечно радость», — добавила Евгения Аверкина.

Подарки для акции «Коробка храбрости» были собраны благодаря неравнодушным новосибирцам, в число которых вошли депутаты, ученики и работники школ, детских садов и другие жители города.

«Они нас поддерживают в этом направлении, поэтому мы ежегодно проводим такую акцию», — рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Роман Никитенко.

В мешке Деда Мороза и в коробке оказались подарки на любой вкус и возраст — фломастеры, раскраски, конструктор, мягкие игрушки, головоломки и многое другое.

«И дети, и мамочки позитивно реагируют на поздравления и подарки», — отметил депутат.

Как объяснил Роман Никитенко, в детской больнице пациенты в основном лежат со своими матерями. Депутаты, в том числе с помощью акции «Коробка храбрости», стараются поддержать их и сделать период лечения детей более радостным.

По словам Романа Никитенко, любой желающий может внести свой вклад в общее дело и порадовать детей, оказавшихся в больнице. Игрушки, купленные для «Коробки храбрости» теперь можно будет принести в общественную приемную в Кировском районе на следующий год.

Также Роман Никитенко поделился, что акцию решили приурочить к дню рождения партии «Единая Россия», который состоялся в ту же дату — первого декабря.

Автор текста: Александра Моисеева.