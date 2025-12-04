В Новосибирске выявили мошенничество на 47 млн при строительстве домов

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 47 млн рублей при строительстве малоэтажных домов, сообщили в ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, представители руководства одной из компаний обманом похитили деньги участников долевого строительства. Дольщики передали средства на возведение объектов, однако обязательства по договорам выполнены не были, строительство не завершено.

«Начальник отдела СЧ СУ Управления МВД России по городу Новосибирску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По предварительным данным, причиненный ущерб потерпевшим оценивается в 47 млн рублей, ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства», — отметили в прокуратуре.