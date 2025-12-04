82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 14:16
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 14:16
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
сегодня 11:02
общество

В Новосибирске выявили мошенничество на 47 млн при строительстве домов

Фото: ru.freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 47 млн рублей при строительстве малоэтажных домов, сообщили в ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, представители руководства одной из компаний обманом похитили деньги участников долевого строительства. Дольщики передали средства на возведение объектов, однако обязательства по договорам выполнены не были, строительство не завершено.

«Начальник отдела СЧ СУ Управления МВД России по городу Новосибирску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По предварительным данным, причиненный ущерб потерпевшим оценивается в 47 млн рублей, ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства», — отметили в прокуратуре.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.