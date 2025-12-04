Власти Новосибирской области усилили контроль за качеством школьных обедов

Безопасность и качество питания в школах и детсадах Новосибирской области находятся на особом контроле у региональных властей. Вопросы качества продуктов питания в образовательных организациях региона обсуждались на оперативном штабе по образованию в региональном правительстве, которое прошло под председательством замгубернатора Валентины Дудниковой.

Как отметила Дудникова, обеспечение качественного и сбалансированного питания учеников является одной из ключевых задач региональной системы образования. Она подчеркнула важность лабораторного контроля входящего сырья на уровне муниципалитетов, поскольку правильное питание напрямую влияет на здоровье, работоспособность и успеваемость детей.

Контроль за питанием организован как многоуровневая система с участием образовательных организаций, надзорных ведомств, властей всех уровней и родительской общественности. Министерство образования региона на постоянной основе взаимодействует с Роспотребнадзором, Россельхознадзором, ветеринарной службой, профильными министерствами и контрольным управлением для недопущения оборота фальсифицированной продукции.

Для исключения попадания в столовые опасных продуктов все участники цепочки работают в государственных информационных системах «Меркурий» и «Честный знак». Кроме того, образовательные организации имеют возможность проводить лабораторную экспертизу качества поставляемых продуктов.